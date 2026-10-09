България дължи отговор на близките на моряците от атакувания кораб, потънал в Черно море. Там са загубени 10 живота на хора, които са невинни. Затова ние трябва да направим всичко възможно, за да разберем истината. Това призова в ефира на "Денят на живо" депутатът от "Демократична България" Калоян Иванов.

По отношение на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова, депутатът бе категоричен, че то не е произвело нищо конкретно. По думите на Иванов няколко конкретни изисквания на "Демократична България" не са били уважени, въпреки че са били наложителни.

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"Едното от тях е България да затвърди своята позиция, тъй като не стана ясно дали сме за или против обединението на тези 51 европейски страни около идеята, че войната трябва да спре и да се седне на масата за мирни преговори. Това беше отхвърлено от КСНС с довода, че не могат да бъдат поставяни ултиматуми", посочи депутатът.

"Другото ни желание беше да бъде изпратена нота до Русия. За нас това е важно, за да можем да получим уверение, че подобни "инциденти" няма да се случват в Изключителната икономическа зона на България", добави той.

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Депутатът коментира и посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов, в София. "Информацията, че той ще бъде в България, не е достигнала до широката общественост. Това е маниер на управлението на Румен Радев, а именно тази завеса, зад която се крият абсолютно всички подобни преговори. По каква причина е бил тук, все още не знаем", заяви той.

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Редактор: Ивета Костадинова