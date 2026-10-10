По-скъпа ли е пицата в България отколкото в Италия? Каква е причината едно кафе вече да струва 5 евро и трябва ли да се промени ДДС в ресторантите? Темата коментира в предаването „Събуди се” шеф Иван Манчев.

Според него в България не е по-скъпо отколкото в другите европейски държави. „Моята дъщеря живее в Милано и там е доста по-скъпо, отколкото в София. Изобщо в Европа цените са доста по-високи, отколкото в България. И не може да се прави сравнение между квартално заведение, което е някаква минимална извадка, с това, което е в България”, коментира Манчев.

По думите му ситуацията е изключително тежка и масово се затварят ресторанти. „Първо, няма персонал. Второ, с тези 20% ДДС е изключително трудно за ресторантьорския бизнес", каза Манчев. И посочи, че хотелите са на 9% ДДС.

„В Австрия, в Германия, в цяла Западна Европа, ДДС на храните е от 6% до 9%. Тук се държи на 20%, защото те формират една голяма част от бюджета на държавата”, коментира Иван Манчев.

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Редактор: Ина Григорова