Гръцките власти задържаха пратка с марихуана на стойност над 1 млн. евро в източната част на Егейско море. Колетът бил превозван с платноходка към Гърция.

В изявление на гръцката брегова охрана се посочва, че двама украински граждани на борда на плавателния съд, плаващ под хърватски флаг, са арестувани по подозрение в трафик на наркотици. Според съобщението яхтата била спряна рано в събота западно от остров Хиос след получен сигнал. В операцията участвали два патрулни катера на бреговата охрана и екип от водолази.

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Конфискувани са общо 361 килограма марихуана, както и самата платноходка. Към момента няма информация откъде са били натоварени наркотиците и каква е била крайната им дестинация. В изявлението се отбелязва, че пазарната стойност им се оценява на 1,08 милиона евро.

Редактор: Дарина Методиева