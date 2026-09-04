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При операцията е задържан 27-годишен чужд гражданин
Гръцката полиция разкри мащабна плантация с канабис, скрита в гориста местност на полуостров Пелопонес. При операцията е задържан 27-годишен чужд гражданин.
На мястото разследващите открили повече от 2000 растения, някои от които достигали височина от около два метра. Плантацията била добре организирана и оборудвана със система за напояване и техника, необходима за отглеждането на канабиса.
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Иззети са и около 13 килограма готов канабис. В района полицаите намерили палатки, импровизирана кухня и други следи, които показват, че хора са пребивавали продължително време край насажденията.
Разследването продължава, като властите установяват кои са останалите хора, свързани с отглеждането и разпространението на наркотика. Според изчисленията на гръцката полиция, ако цялата продукция от плантацията беше достигнала до нелегалния пазар, престъпната мрежа зад нея би могла да спечели над 3,3 млн. евро.Редактор: Цветина Петкова
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