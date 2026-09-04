Гръцката полиция разкри мащабна плантация с канабис, скрита в гориста местност на полуостров Пелопонес. При операцията е задържан 27-годишен чужд гражданин.

На мястото разследващите открили повече от 2000 растения, някои от които достигали височина от около два метра. Плантацията била добре организирана и оборудвана със система за напояване и техника, необходима за отглеждането на канабиса.

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Иззети са и около 13 килограма готов канабис. В района полицаите намерили палатки, импровизирана кухня и други следи, които показват, че хора са пребивавали продължително време край насажденията.

Разследването продължава, като властите установяват кои са останалите хора, свързани с отглеждането и разпространението на наркотика. Според изчисленията на гръцката полиция, ако цялата продукция от плантацията беше достигнала до нелегалния пазар, престъпната мрежа зад нея би могла да спечели над 3,3 млн. евро.

Редактор: Цветина Петкова