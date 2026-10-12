На 12 октомври България отбелязва Деня на българската община и местното самоуправление. Това е празник на хората и институциите, които ежедневно се грижат за развитието на населените места и решаването на проблемите на местните общности. Датата е свързана с приемането на Закона за общините и градското управление през 1882 г., с който се поставят основите на съвременното местно самоуправление в страната.

Празникът е и повод за равносметка за демографското състояние на българските общини. Докато големите градове продължават да привличат значителна част от населението, десетки малки общини са изправени пред предизвикателствата на обезлюдяването и застаряването.

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Според последните данни на Националния статистически институт към края на 2025 г. България има 265 общини. 147 от тях, което се равнява на над 55%, са с население под 10 000 души. В същото време само осем общини концентрират 41,4 на сто от жителите на страната.

Най-голямата по население община е Столичната, следвана от Пловдив. Сред общините с над 100 000 жители са още Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен.

Демографските различия се задълбочават на фона на продължаващия отрицателен естествен прираст. През 2025 г. в страната са регистрирани 50 241 живородени деца и 99 479 починали хора. Така смъртните случаи надвишават ражданията с 49 238.

Към 31 декември 2025 г. населението на България е 6 423 207 души, което представлява намаление с 14 153 души спрямо предходната година.

Регионалните различия също остават значителни. Югозападният район е единственият от шестте статистически района, в който населението се увеличава през 2025 г. Най-слабо населен остава Северозападният район с приблизително 647 000 жители.

НСИ: Населението на България е намаляло с над 14 хиляди души през 2025 г.

В административно отношение страната е разделена на 28 области и 265 общини, в които се намират общо 5256 населени места - 257 града и 4999 села.

Любопитен факт е, че в девет български общини има само по едно населено място - самият общински център. Това са Пловдив, Добрич, Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар.

Редактор: Цветина Петкова