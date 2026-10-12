Нарушения в работата на ТЕЦ „Република“ в Перник установиха експерти на РИОСВ – София при шест проверки, извършени в периода от 21 септември до 9 октомври. Заради установените проблеми на централата е разпоредено да ограничи производствената си мощност. На дружествата, работещи на площадката, са дадени предписания за отстраняване на нарушенията.

При проверка на 7 октомври инспекторите установили повредени участъци от мазилката на тухления газоход, който отвежда отпадъчните газове от парогенератор №5 към сероочистващата инсталация. Според РИОСВ уврежданията създават предпоставки за изпускане на серни оксиди и са източник на неприятна, задушлива миризма.

В същия ден в автоматичната измервателна станция „Перник – Център“ са регистрирани превишения на средночасовата норма за серен диоксид и на средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10).

Заради нарушенията на условията в комплексното разрешително на „Топлофикация – Перник“ АД са предприети административнонаказателни мерки. Дружеството трябва да възстанови повредените участъци от газохода, а до изпълнението на предписанията производството е ограничено.

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С отделно разпореждане директорът на РИОСВ – София е определил максимално натоварване от 103 мегавата на работещия парогенератор №5. Срокът за изпълнение на предписанията е 22 октомври 2026 г.

Нарушения са установени и при другото дружество на производствената площадка – „Хийт Енерджи“ ООД, което стопанисва инсталация за сушене на твърди горива. Проверяващите са констатирали неорганизирани емисии и са дали предписания за отстраняване на установените проблеми.

От РИОСВ – София съобщават, че контролът върху двете дружества ще продължи, като предстоят последващи проверки за изпълнението на предписанията и предприетите мерки за ограничаване на емисиите.

От началото на годината до 9 октомври на „Топлофикация – Перник“ са извършени общо осем проверки, при които са установени нарушения и са дадени предписания. Според инспекцията те са изпълнени в определения срок. За нарушения на условия от комплексното разрешително, установени в края на 2025 г., на дружеството са съставени и четири акта.

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Проблемите с работата на топлофикацията и отражението им върху жителите на Перник бяха поставени на дневен ред и през май. Тогава омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредна проверка на дружеството и компенсации за потребителите, засегнати от прекъсванията на топлоподаването и подаването на битова гореща вода.

Сигнали от граждани постъпили в рамките на няколко часа и обхващали различни части на града, сред които улиците „Найчо Цанов“, „Св. св. Кирил и Методий“, „Искър“, „Бучински път“, „Рашо Димитров“ и „Юрий Гагарин“, кварталите „Димова махала“ и „Изток“, както и района около площад „Кракра Пернишки“.

Редактор: Габриела Павлова