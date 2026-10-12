Устойчива линия в американската външна политиката е войните, които водят САЩ, да не вредят на техните икономически интереси. Това коментира в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS международният анализатор доц. Искрен Иванов. По думите му още по време на администрацията на президента Джо Байдън също имало предупреждения към Украйна да не удря руските рафинерии.

„Тръмп стигна по-далеч с един компромис, но не очаквам нищо да се промени, защото петролът е крайъгълен камък на американската външна политика и като такъв, той е важен за американците. Никога не съм си правил илюзии, че Москва и Вашингтон ще седнат на една маса и ще се разберат, особено за бъдещето на Украйна. Това го виждаме в момента пред очите ни“, каза доц. Иванов.

Сделката с Путин за дизела поставя Тръмп под политически обстрел

Според него съвсем друг е въпросът как Европа ще приеме това, защото се вижда, че европейските държави реагират остро на това решение на американския президент. „Що се отнася до забраната, Тръмп ще избърза тя да падне, докато републиканците все още имат мнозинство в Конгреса, тъй като идват междинни избори“, коментира анализаторът.

По думите му единственият човек, който може да накара Русия да спре атаките над Украйна, е американският президент. Москва ще приеме като равен преговарящ единствено Вашингтон, заяви доц. Иванов и допълни, че не можем да очакваме, че американците ще пожертват енергийните си интереси в името на Украйна.

„Освен това в момента приоритет за САЩ е случващото се в Близкия Изток. Моето мнение е, че ако Америка започне сухопътна операция в Иран, за каквото се говори в Конгреса, тогава е твърде възможно Русия директно да заплаши страна членка на НАТО. Ще се задвижи ефектът на доминото, а именно това се опитва да избегне Доналд Тръмп с тези договорки в момента“, обясни международният анализатор.

Валентин Николов: Атаките в Черно море могат да застрашат доставките на гориво за България

Според доц. Искрен Иванов има два сценария за развитието на ситуацията в Черно море. „Парадоксалното е, че ако договорките между Вашингтон и Москва сработят, тогава ще има деескалация. Ако обаче това не се случи, твърде възможно е да има ескалация. Русия има интерес да изнесе този конфликт, защото тя трябва да продължи да воюва. Руският президент трябва да има легитимност и аргументи за това да продължи да воюва. Тук има нещо друго. В публичното пространство се чуват заявки за това да се активира член 4. Не иска ли Русия точно това? Моето мнение е, че ако има война в Европа, тя няма да дойде от директна руска атака, а от провокация. Например – провокация на Русия, отговорът на НАТО, при което Москва ще каже „ето, те ни нападнаха и ние се защитаваме“, коментира анализаторът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова