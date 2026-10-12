Американският президент Доналд Тръмп е изправен пред нарастваща вълна от недоволство заради плановете за внос на дизел от Русия, докато войната с Иран продължава да оказва влияние върху световните енергийни пазари, пише "Би Би Си" .

В петък Тръмп обяви, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил незабавно да освободи 300 000 тона дизел „за американския и глобалния пазар”, последвани от няколко други пратки. Това се случва въпреки приетото само преди няколко седмици законодателство, което разрешава налагането на нови американски санкции и мита върху държави, които внасят руски петрол и газ.

Financial Times: САЩ заплашили да спрат оръжейните доставки за Украйна заради атаките срещу руски рафинерии

Освен първоначалното освобождаване на над 300 000 тона дизел, Тръмп заяви, че Русия ще достави 500 000 тона през ноември и още един милион след това. Това ще бъде последвано от още три милиона тона, които ще бъдат доставени „в кратък срок”, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, които бяха атакувани от Украйна по време на продължаващата война между двете страни.

„По-ниските цени за американците, особено за нашите велики фермери, животновъди и шофьори на камиони, са моят най-голям приоритет”, написа Тръмп в публикация в Truth Social.

Вицепремиерът на Русия Александър Новак потвърди тези цифри пред държавната информационна агенция на страната ТАСС, като заяви, че в бъдеще обемът на износа може да достигне три милиона тона месечно.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече сделката подарък за Путин, който се равнява на „инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена”.

Кремъл: Телефонният разговор между Путин и Тръмп беше много приятелски и никой от двамата не искаше да го прекрати пръв

Става ясно, че Министерството на финансите на САЩ спира санкциите върху износа на руски дизел до 7 април като част от сделката, но други активи, като тези в американските банки, остават замразени.

Ходът беше критикуван от някои конгресмени от Републиканската и Демократическата партия, които смятат, че сделката нарушава американските закони. Четирима републиканци и трима демократи заявиха в неделя, че сделката нарушава американските закони, призовавайки Тръмп да „промени курса”. „САЩ не трябва да предоставят на Путин финансов спасителен пояс, докато Русия продължава да убива украински цивилни”, заявиха законодателите. Те добавиха, че Конгресът изрично е забранил вноса на руска енергия през 2022 г., за да предотврати „финансирането на бруталната война на Путин срещу Украйна с американски долари”.

Изявлението беше подписано от републиканците Сюзън Колинс, Лиса Мъркауски, Том Тилис и Джон Къртис, както и от демократите Джийн Шахийн, Ричард Блументал и Рон Уайдън.

Не всички са против сделката. Републиканецът Томас Маси, който е спорил с Тръмп по редица въпроси, заяви, че САЩ трябва да отменят санкциите върху всички петролни продукти.

Министърът на финансите на Тръмп Скот Бесънт заяви пред Fox News, че споразумението ще работи чрез съществуващите правни канали, с които САЩ разполагат, за да помогнат за свалянето на цените, и че всеки в Конгреса, който твърди обратното, греши.

Глобалните цени на горивата скочиха след началото на войната с Иран в края на февруари, като боевете сериозно нарушиха доставките на суров петрол – ключова съставка за производството на бензин и дизел. Растящите цени се превърнаха в ключов проблем за американците преди междинните избори следващия месец, които ще определят дали Републиканската партия на Тръмп ще запази контрола над Конгреса.

Русия и Украйна са се споразумели за енергийно прекратяване на огъня, съобщи Доналд Тръмп

Проучванията показват, че мнозинството от американците не одобряват начина, по който той се справя с икономиката и войната в Иран. Затова Тръмп търси начини да облекчи политическите щети за своята партия.

Последствията от войната се усещат остро от щатите с развито земеделие, които разчитат на дизела за експлоатацията на техниката и за транспортирането на продукцията си до пазара.

Според Американската автомобилна асоциация средната цена на дизела в САЩ в момента е 6,28 долара за галон, което е спад от рекордните 6,53 долара, регистрирани в края на септември. Анализатори поставиха под въпрос способността на Русия да осигури такова количество дизел, както и до каква степен това ще намали цените за американските потребители.

САЩ използват около 3,6 милиона барела дизел на ден, така че дори ако Русия достави обещаните 300 000 тона този месец, това се равнява на приблизително половината от дневното потребление в САЩ.

Тръмп се сблъсква с опозиция срещу сделката си за дизел с Русия не само у дома. Редица международни лидери я разкритикуваха, включително канадският премиер Марк Карни и министърът на отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг. Те заявиха, че САЩ и другите съюзници на Украйна трябва да се фокусират върху увеличаването на натиска върху Русия за прекратяване на войната.

Междувременно в неделя Тръмп обяви, че Русия и Украйна са постигнали „енергийно прекратяване на огъня”, но не даде повече подробности. Украинският президент Володимир Зеленски приветства това, но от Москва не последва реакция.

Редактор: Мария Барабашка