САЩ заплашили да преустановят режима на оръжейните доставки за Украйна, за да принудят Киев да прекрати ударите си дълбоко в руската територия срещу енергийна инфраструктура, съобщи днес британският в. "Файненшъл таймс“. Публикацията се появи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие" между Русия и Украйна.

Според изданието европейски представители, които разговаряли с представители на САЩ или били информирани за подобни разговори, заявяват, че Вашингтон е оказал натиск върху европейските правителства и Киев в опит да спре атаките срещу руските петролни рафинерии.

Русия и Украйна са се споразумели за енергийно прекратяване на огъня, съобщи Доналд Тръмп

Освен това според "Файненшъл таймс" от САЩ дошли заплахи за край на споделянето на разузнавателна информация, както и на финансиране по програмата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL) за закупуване на американско оръжие от трети страни и доставката му в Украйна.

Редактор: Дарина Методиева