Доналд Тръмп заяви в кратко изявление днес, че Русия и Украйна са се споразумели да спрат взаимните си удари по енергийната инфраструктура на другата страна. „Влиза в сила незабавно ЕНЕРГИЙНО ПРЕМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. И двете страни са се споразумели. Не го нарушавайте!“, написа той в социалната си мрежа Truth Social.

Тръмп обяви споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар

Не закъсня реакцията от украинската страна, като нейният лидер настоя за повече подробности.В публикация в социалната мрежа X Зеленски съобщи, че е обсъдил примирието с канадския премиер Марк Карни, финландския президент Александър Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Украйна подкрепя примирието", заявиЗеленски и добави, че Русия също трябва да го направи.

„Очакваме подробности от американската страна“, посочва Зеленски. „От наша страна Украйна винаги напълно подкрепя стъпките за деескалация, защитата на човешкия живот и решенията, необходими за прекратяване на войната и гарантиране на траен мир", подчерта украинският лидер.

Все още обаче няма официално потвърждение от Русия.

По-рано в неделя украинският президент Володимир Зеленски повтори, че страната му ще бъде готова да спре ударите по руски петролни рафинерии, ако Русия ограничи атаките си срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Коментарът на Зеленски дойде на фона на спор между Тръмп и украинския лидер, който осъди хода на САЩ за временно облекчаване на санкциите върху руския дизел.

Редактор: Дарина Методиева