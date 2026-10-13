Снимка: AP/Attila Husejnow
Полицията подозира подстрекаване към убийство на държавни ръководители
Полската полиция задържа 46-годишен мъж по подозрение в подстрекаване към убийство на държавни ръководители, включително премиера Доналд Туск и председателя на долната камара на парламента Влоджимеж Чажасти.
Говорителят на правителството Адам Шлапка заяви в социалната мрежа X, че мъжът е бил задържан в Оборники, Западна Полша.
Wczoraj w Obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu.— Adam Szłapka (@adamSzlapka) October 13, 2026
Това е вторият арест във връзка със заплахи за насилие срещу политици в Полша за последните три дни.
Полша подозира опити за покушение срещу премиера и министъра на отбраната
В неделя полицията задържа мъж на възраст над 60 години в района на Долношльонско воеводство заподозрян в планиране на нападение срещу Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни