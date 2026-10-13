Полицията подозира подстрекаване към убийство на държавни ръководители

Полската полиция задържа 46-годишен мъж по подозрение в подстрекаване към убийство на държавни ръководители, включително премиера Доналд Туск и председателя на долната камара на парламента Влоджимеж Чажасти.

Говорителят на правителството Адам Шлапка заяви в социалната мрежа X, че мъжът е бил задържан в Оборники, Западна Полша.

Това е вторият арест във връзка със заплахи за насилие срещу политици в Полша за последните три дни.

Полша подозира опити за покушение срещу премиера и министъра на отбраната

В неделя полицията задържа мъж на възраст над 60 години в района на Долношльонско воеводство заподозрян в планиране на нападение срещу Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Александър Евстатиев, БТА

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