БАБХ спря близо 11 тона моркови от Турция с голямо количество остатъци от пестициди. Задържаната пратка е насочена за унищожаване. Несъответствието е констатирано в рамките на засиления контрол на Агенцията върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.

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Проверките продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ - 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.

Редактор: Габриела Павлова