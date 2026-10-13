Снимка: iStock
Задържаната пратка е насочена за унищожаване
БАБХ спря близо 11 тона моркови от Турция с голямо количество остатъци от пестициди. Задържаната пратка е насочена за унищожаване. Несъответствието е констатирано в рамките на засиления контрол на Агенцията върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.
Без договори и фалшиви касови бележки: НАП запечата столичен ресторант след проверка
Проверките продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.
При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ - 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.Редактор: Габриела Павлова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни