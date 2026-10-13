Бившият лидер на престъпна банда Дуейн Дейвис, известен с прякора „Кефи Ди“, беше осъден на 40 години затвор за организирането на убийството на рапъра Тупак Шакур.

През септември съдебните заседатели признаха Дейвис за виновен по обвинение в убийство с огнестрелно оръжие заради смъртта на рап звездата. Тупак беше прострелян от преминаващ автомобил в Лас Вегас на 7 септември 1996 година.

Почти 30 години по-късно осъдиха Дуейн Дейвис за убийството на Тупак Шакур

От своя страна, Дейвис заяви, че ще обжалва присъдата. Осъждането на 63-годишния бивш лидер на банда е първото по случая, който остана неразкрит близо 30 години и продължава да вълнува почитателите на хип-хоп музиката.

Прокурорите твърдят, че макар Дейвис да не е произвел лично фаталните изстрели, той е бил организаторът и ръководителят на групата, извършила убийството. В мемоарите си той признава, че е предоставил оръжието, използвано при престъплението.

Основните доказателства по делото са собствените признания на Ди, който многократно и публично е заявявал, че е бил в белия автомобил, от който са произведени смъртоносните изстрели. През 2008 година той разказва пред разследващите за участието си в убийството на Тупак Шакур по време на таен полицейски разпит, след като получава гаранции, че няма да бъде подведен под наказателна отговорност за признанията си.

Иконата на рапа Тупак - гангстерските войни, които доведоха до убийството му

Разпитът е бил свързан с разследването на убийството на друг известен рапър – The Notorious B.I.G., чието истинско име е Кристофър Уолъс. Той е застрелян само няколко месеца след смъртта на Шакур.

Към момента на смъртта си Тупак е едва на 25 години и се намира на върха на кариерата си като е един от най-влиятелните изпълнители в рап музиката. По света са продадени над 75 милиона копия от неговите записи.

В продължение на три десетилетия разследването на убийството му остава един от най-известните неразкрити криминални случаи в Съединените щати и поражда безброй конспиративни теории. Това продължава до миналия месец, когато Дейвис е признат за виновен.

По време на съдебния процес адвокатите на Дейвис се опитват да убедят съдебните заседатели, че признанията му са измислица – самохвалство и преувеличения, целящи да увеличат продажбите на книгата му и да му донесат финансови печалби.

Прокурорите обаче твърдят, че макар Дейвис, бивш лидер на уличната банда South Side Compton Crips, да не е произвел лично изстрелите, той е наредил убийството и е предоставил оръжието, с което племенникът му Орландо Андерсън е открил огън. Андерсън загива при друга престрелка през 1998 г. Преди смъртта си той отрича да е участвал в убийството на Шакур.

Редактор: Никола Тунев