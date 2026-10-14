Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че в Гренландия предстои да започнат „мащабни“ проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми. В публикация в социалната мрежа Truth Social държавният глава не разкри подробности за плановете си, но посочи, че „има експерти, които твърдят, че количеството лесно достъпни нефтени запаси е далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света“.

Миналия месец САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение, целящо да прекрати напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров.

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение в областта на отбраната

Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни бази и за системата за противоракетна отбрана „Златният купол“. Същевременно то потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците.

„Всяка бъдеща атака срещу САЩ ще трябва да мине през Гренландия. Там нашите сили за отбрана редовно ще свалят дронове, ракети или всякаква друга форма на оръжие, която дори още не е измислена“, добавя Тръмп в публикацията си.

Редактор: Габриела Павлова