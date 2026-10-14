Монблан - най-високият връх в Западна Европа, е измерен през септември 2026 г. Височината му тогава достига 4807,47 метра. Това е с 1,88 метра повече спрямо предишното измерване, оповестено през 2023 г., съобщиха френски геодезисти.

„Върхът е в постоянно движение“, заяви Жан дьо Гарет, който е председател на Камарата на геодезистите в департамента От Савоа, по време на пресконференция в Сен Жерве.

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Той подчерта, че отделните измервания сами по себе си нямат съществено значение в контекста на климатичните промени, но осигуряват данни, които могат да бъдат анализирани в дългосрочен план.

Редактор: Габриела Павлова