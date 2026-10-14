България е получила искането на Република Северна Македония за арест и екстрадиция на Ива Михайлова. Това съобщават от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“. Съобщението от Интерпол-Скопие е пристигнало на 13 октомври.

В него се посочва, че Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение - престъпление, наказуемо съгласно конституцията на Северна Македония. Срещу нея е издадена заповед за арест от съда в Кочани от същата дата – 13 октомври 2026 г.

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Към настоящия момент няма издаден червен бюлетин за Михайлова.

От страна на българските власти не са предприети действия по установяване местонахождението на лицето на територията на България, съобщават още от ДМОС. От там напомнят, че според Конституцията на България „Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за България.“

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А Европейската конвенция за екстрадиция гласи: „Всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани“.