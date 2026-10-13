Прокуратурата в северномакедонския град Кочани е поискала Ива Михайлова да бъде задържана под стража, след като е установено, че тя не се намира на посочения от нея адрес и не е изпълнила задължението си да се яви в полицията. Това съобщава изданието Skopje1.mk, позовавайки се на информация от държавното обвинение.

Искането идва ден след като Михайлова се появи в България въпреки наложените ѝ съдебни ограничения за напускане на Северна Македония. От прокуратурата уточняват, че са били уведомени от съда във вторник сутринта, след което незабавно са внесли предложение за налагане на по-строга мярка за неотклонение.

МВР на Северна Македония: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната, нито влизане в България

„Прокуратурата беше уведомена от съда тази сутрин и веднага беше внесено искане за задържане под стража“, заявяват от държавното обвинение пред Skopje1.mk.

От институцията допълват, че съдът разполага с правомощия да предприеме действия и по собствена инициатива, без да изчаква предложение от прокурор.

Председателят на Основния съд в Кочани Спиро Борисов потвърждава пред медията, че в 9:40 часа местно време съдът е получил уведомление от Министерството на вътрешните работи за случая с Михайлова. Информацията е била незабавно препратена на прокуратурата.

„Прокуратурата трябва да предложи евентуална по-строга мярка. След това съдът се произнася по искането. След постановяване на решението се издава заповед за издирване“, обяснява Борисов.

Малко по-късно министерството на вътрешните работи обяви за издирване 23-годишната Ива Михайлова от Кочани, с баща Симеон и майка Христина. Лицето се издирва на национално и международно ниво по искане на Основния съд в Кочани във връзка с престъпление по член 300, алинея 4 и член 297, алинея 3 от Наказателния кодекс.

Северна Македония привика българския посланик заради Ива Михайлова, Радуков: Случаят е хуманитарен, не политически

Министерството на външните работи на Северна Македония привика българския посланик в Скопие Желязко Радуков и му отправи устен дипломатически протест заради пристигането на Ива Михайлова в София и реакциите на българските власти.

Според Скопие заявената готовност Михайлова да бъде приета на високо държавно равнище представлява провокация, която подкопава доверието между двете страни и може да се разглежда като намеса в съдебната система на Северна Македония.

Македонското външно министерство подчертава, че притежаването на чуждо гражданство не освобождава никого от отговорност пред закона. От България, като член на Европейския съюз, се очаква да зачита съдебните процедури и принципите на правовата държава, посочват още от ведомството.

Скопие обяви намерение да информира за случая европейските институции и Съвета на Европа.

След срещата българският посланик отхвърли твърденията за официално посрещане на Михайлова. „Никой все още не се е срещнал и не е посрещнал в България госпожа Михайлова“, заяви Радуков. Той уточни, че заявената загриженост на президента Илияна Йотова е продиктувана от хуманитарния характер на случая.

Дипломатът посочи, че пристигането на Михайлова в София е било изненада и за българската страна. По думите му решението ѝ не може да бъде приветствано, но е разбираемо предвид обстоятелствата и необходимостта от лечение.

Радуков разкритикува македонските институции за това, че според него не са приложили съществуващите законови механизми, позволяващи на хора с ограничителни мерки да получават медицинска помощ в чужбина.

Той изрази надежда случаят да не се превърне в причина за допълнително напрежение между София и Скопие. Междувременно македонското вътрешно министерство е призовало адвоката на Михайлова да даде обяснения във връзка с преминаването му през граничния пункт „Деве баир“ на 8 октомври.

Как Ива Михайлова се озова в България?

Случаят предизвика въпроси, след като в понеделник Ива Михайлова се появи пред българските медии, въпреки че срещу нея продължава съдебно производство в Северна Македония.

Според информация от местната прокуратура още на 9 октомври 2025 г. са ѝ били отнети както българският, така и северномакедонският паспорт. Наложени са ѝ и забрана да преминава държавната граница с лична карта, забрана да напуска Кочани и задължение редовно да се явява пред компетентните органи.

Ива Михайлова се прибра в България от Северна Македония

От държавното обвинение посочват, че рискът от укриване е бил сред основните причини прокурорите многократно да се противопоставят на исканията за връщане на документите ѝ за пътуване.

Въпреки ограниченията Михайлова пристигна в България, като нейният адвокат заяви пред NOVA, че двамата са преминали през официален граничен пункт и са представили документи пред северномакедонските служители.

От Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обаче съобщиха, че в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

Според говорителя на ведомството Гоце Андреевски е извършена и проверка чрез съвместния контактен център с България. По информация на северномакедонските власти българската гранична полиция също не е открила данни за регистрирано законно влизане на Михайлова на българска територия. Последното отразено в граничните регистри нейно влизане в България е от септември 2025 г., а през октомври същата година е отчетено завръщането ѝ в Северна Македония.

МВнР се зае със случая на българската гражданка Ива Михайлова от Кочани

Ива Михайлова има българско и северномакедонско гражданство. Срещу нея се води съдебно дело в Северна Македония във връзка с тежка катастрофа от 2025 г., при която загива човек.

При произшествието самата тя получава сериозни травми на гръбначния стълб. Здравословното ѝ състояние и възможностите за лечение се превърнаха в предмет на разговори между българските и северномакедонските институции.

Българската страна настоява Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Въпросът беше поставен и в дипломатическите контакти между София и Скопие. Междувременно съдебното производство в Северна Македония продължава, а компетентните органи трябва да решат какви мерки да бъдат предприети, за да бъде осигурено присъствието ѝ по делото. Предстои Основният съд в Кочани да се произнесе по внесеното от прокуратурата искане за задържане под стража.

Редактор: Цветина Петкова