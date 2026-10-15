Европейският съюз и Съветът за сътрудничество в Залива обявиха днес, че отлагат срещата на върха, която бе насрочена за 24 октомври в Саудитска Арабия. Причинините са продължаващите заплахи от страна на йеменските бунтовници хуси и затварянето на международното летище „Крал Халид“ в Рияд.

ЕС отчасти възнамеряваше чрез срещата на върха да демонстрира солидарност със страните от Залива и по-конкретно със Саудитска Арабия на фона на войната.

Международното летище в Рияд остава затворено до 17 октомври (ВИДЕО)

Миналия уикенд 13 души бяха убити, а стотици - ранени, при удари по летището в Рияд, за които поеха отговорност подкрепяните от Иран йеменски хуси. Летището, на което трябваше да пристигнат високопоставените гости от ЕС, беше затворено след атаките.

ЕС заяви, че все още вижда „голямо стратегическо значение“ в отношенията между двата региона, и допълни, че остава ангажиран със „задълбочаване“ на партньорството.

Редактор: Дарина Методиева