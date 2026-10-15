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Постепенно ще бъдат добавени и други документи за самоличност, като например шофьорски книжки
Германският парламент прие закон за въвеждане на цифров портфейл през следващата година, предназначен за съхранение на документи, като например цифрова лична карта. Чрез приложението „d-you“ гражданите ще могат по-лесно да удостоверяват самоличността си онлайн пред държавни органи и контрактори.
Цифровата лична карта е предвидена за използване и във физическия свят, което ще позволи личната карта от пластмаса да остава у дома.
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Постепенно ще бъдат добавени и други документи за самоличност, като например шофьорски книжки. Германският министър на цифровата и държавна модернизация Карстен Вилдбергер заяви, че цифровият портфейл ще влезе в употреба на 2 януари 2027 г.
С това Германия прилага законодателство на Европейския съюз, което задължава всяка страна членка да предостави приложение за цифрови документи за самоличност на смартфони. Законът включва и мерки, целящи да облекчат гражданите от бюрократични тежести.
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За възрастните хора отпада необходимостта да подават заявление за нова лична карта, тъй като се премахва 10-годишният срок на валидност. Лицата, които са били на 70 или повече години при издаването на последната им лична карта, ще могат да продължат да я използват безсрочно.
Освен това, при смяна на адреса, притежателите на паспорти вече няма да се налага да посещават съответната служба, за да актуализират данните си в документа. Паспортът остава валиден, дори ако в него е посочен старият адрес. Все още не е напълно ясно кога точно ще влязат в сила новите правила. Законът трябва първо да бъде одобрен от Бундесрата - горната камара на германския парламент.Редактор: Никола Тунев
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