Съединените щати са разработили планове за удар срещу Иран с най-мощната неядрена бомба в американския военен арсенал. Според информация на CNN, позоваваща се на американски представители, оръжието може да бъде използвано срещу енергийната инфраструктура и ядрените обекти на Иран, ако президентът Доналд Тръмп нареди възобновяване на бойните действия.

Използването на авиационната бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), известна като „Майката на всички бомби“, би могло значително да изостри конфликта в момент, когато интензивността на бойните действия е намаляла.

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Същевременно в администрацията на Тръмп има опасения какво реално би постигнал подобен удар. Според военни експерти бомбата не гарантира унищожаването на дълбоко подземните ядрени съоръжения на Иран.

Военният анализатор Елиас Мание определя евентуалното ѝ използване като ход, който може да има повече политически и символичен ефект, отколкото решаващо военно значение.

► Какво представлява MOAB

GBU-43/B MOAB съдържа около 8500 килограма мощни експлозиви и тежи приблизително 9800 килограма. Дължината ѝ е малко над девет метра.

Бомбата обикновено се изхвърля от военнотранспортен самолет C-130 Hercules, тъй като е твърде голяма за бомбардировачите със стелт характеристики.

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Разработката ѝ започва в началото на 2000-те години, а името ѝ е препратка към израза „майката на всички битки“, използван от бившия иракски президент Саддам Хюсеин по време на войната в Персийския залив през 1991 г.

САЩ са използвали MOAB в бойни условия само веднъж досега - през април 2017 г. срещу комплекс от пещери и тунели на групировката „Ислямска държава - провинция Хорасан“ в Афганистан. Афганистанските власти тогава съобщиха за 94 убити бойци и заявиха, че няма цивилни жертви. Впоследствие обаче се появиха непотвърдени местни сведения за цивилни загинали, а редица жилища бяха разрушени.

🚨🇺🇸🇦🇫 تصاویری تاریخی از تنها استفاده رزمی بمب عظیم GBU-43/B MOAB ارتش آمریکا/در ۱۳ آوریل ۲۰۱۷، ارتش ایالات متحده برای نخستین و تنها بار در تاریخ از بمب قدرتمند GBU-43/B MOAB، مشهور به «مادر تمام بمب‌ها»، در یک عملیات رزمی استفاده کرد. این بمب علیه مجموعه‌ای از غارها و تونل‌های تحت کنترل شاخه خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان به کار گرفته شد. — ✡︎𝐋𝐢𝐯𝐞𝐈𝐫𝐚𝐧𝐍𝐞𝐰𝐬🇮🇷🇮🇱 (@IranNewsAgency0) October 15, 2026

► Какви поражения може да причини

MOAB е предназначена да се взривява на малка височина над земята. Експлозията създава мощна ударна вълна, която може да разрушава сгради, входове на пещери и други конструкции над земята.

Video shows massive explosion in 2003 test of MOAB, "mother of all bombs," that hit ISIS camp in Afghanistan Thurs. https://t.co/zbcxmVIPjB https://t.co/ZeeULkCnGL — CBS News (@CBSNews) April 13, 2017

Военният експерт полковник Нидал Абу Зейд посочва, че бомбата не е необходимо да удря директно целта, за да се взриви. По думите му разрушителното ѝ действие може да засегне всичко над земята в радиус до около един километър, макар действителните поражения да зависят от условията на място. На такъв принцип работят и ядрените оръжия.

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Според Абу Зейд Вашингтон би могъл да се опита да унищожи позиции на иранските сухопътни сили и да нанесе поражения на подземни обекти, включително съоръжението в района на Пикекс Маунтин, което Тръмп по-рано заплаши да атакува.

Ефективността на бомбата срещу дълбоко разположени цели обаче е под въпрос. Някои от потенциалните мишени на САЩ, сред които ядреният комплекс във Фордо и строящият се обект в Пикекс Маунтин, са силно укрепени и разположени под земята.

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„Големият ѝ взривен заряд може да причини опустошителни поражения на открито разположени хора, техника и уязвими съоръжения“, казва Мание. Той подчертава, че използването на MOAB в Афганистан показва ефективността ѝ срещу позиции в пещери и тунели, но не доказва, че тя може да унищожи всякакъв вид подземни съоръжения.

За разлика от специализираните противобункерни бомби, MOAB не е проектирана да прониква дълбоко през бетон и скални масиви. Най-мощното американско оръжие от този тип е GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. То тежи около 13 600 килограма и е създадено да прониква на дълбочина до приблизително 61 метра, преди да се взриви.

► Ще използват ли САЩ бомбата срещу Иран

Въпреки че вече е използвана в Афганистан, евентуалното ѝ прилагане срещу Иран поставя допълнителни оперативни предизвикателства. Според Мание може да е трудно да бъдат разположени необходимите самолети в районите, където се намират иранските ядрени обекти. Стелт бомбардировачите, които са по-подходящи за операции в силно защитено въздушно пространство, не могат да носят MOAB.

Освен това разрушаването на инфраструктурата не означава непременно, че Техеран ще направи отстъпки. Според експерта съществува риск ударът да се превърне в зрелищна демонстрация на военна мощ, без да донесе съществен политически резултат за Вашингтон.

„Какво ще постигне това оръжие, което друго налично оръжие не може, и как този резултат ще помогне за постигането на реалистично политическо споразумение?“, пита Мание.

Според CNN в частни разговори Тръмп търси „окончателен“ край на войната, който да покаже, че САЩ не са били победени.

► Как може да отговори Иран

Използването на MOAB вероятно би предизвикало сериозна реакция от страна на Иран. Експерти предупреждават, че Техеран може да засили натиска върху съседни държави, на чиято територия има американски военни съоръжения.

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През последните месеци ирански представители по сигурността са отправяли предупреждения за възможно навлизане в държави като Кувейт с цел залавяне на американски военнослужещи и принуждаване на Вашингтон да прекрати операцията.

През май, по време на пауза в бойните действия, Кувейт съобщи, че военнослужещи от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция са проникнали на остров Бубиян. Последвал е сблъсък между ирански и кувейтски сили, при който е бил ранен един кувейтски военнослужещ, а четирима ирански войници са били заловени. Техеран отрече да е извършвал нахлуване и заяви, че навигационната система на военните е дала грешка.

Във вторник съветникът по сигурността на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Реза Нагди предупреди, че Иран може да залавя американски военнослужещи, ако Вашингтон започне сухопътна операция.

Според експерти Иран се подготвя за нов етап от войната чрез натрупване на оръжия, укрепване на ключови ядрени и отбранителни обекти и мобилизиране на поддръжниците си.

В телевизионно обръщение в неделя ръководителят на Висшия съвет за национална сигурност Мохсен Резаи заплаши, че при подновяване на американските удари Иран може да атакува дигиталната инфраструктура в региона, включително комуникационни кабели, центрове за данни и съоръжения за изкуствен интелект в Обединените арабски емирства и други държави.

Редактор: Георги Иванов