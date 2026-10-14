Нови атаки срещу търговски кораби в района на Ормузкия проток доведоха до потъването на контейнеровоз, сериозни щети по друг плавателен съд и опасност от потъване на трети. Инцидентите са част от нарастващото напрежение по един от най-важните морски маршрути за световната търговия.

Плаващият под сингапурски флаг контейнеровоз GFS Pride е бил атакуван с неустановен вид боеприпас, докато преминавал през стратегическия проток. Ударът предизвикал пожар и нанесъл тежки поражения на кораба, който впоследствие потънал.

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На борда се намирали 21 моряци. Всички са били спасени и няма информация за пострадали, потвърдиха от Морската и пристанищна администрация на Сингапур.

BREAKING: Iran announces a large UAE-owned container ship carrying more than 2,500 containers hit a naval mine, exploded and sank this morning in the US-backed southern Omani corridor of the Strait of Hormuz. It is the first vessel sunk by a mine in the war. Initial reports indicate the cargo ship was carrying luxury perfumes and iPhones from Dubai. — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) October 14, 2026

Плавателният съд е имал капацитет за превоз на 2824 стандартни 20-футови контейнера.

След потъването му пакистанската хидрографска служба е издала предупреждение към преминаващите кораби. Причината са контейнери, останали да плават на повърхността, които създават допълнителен риск за корабоплаването в района. Според Международната морска организация към ООН GFS Pride е вторият кораб, потънал от началото на войната между САЩ и Иран на 28 февруари.

Втори сингапурски кораб е поразен

Почти по същото време друг контейнеровоз под флага на Сингапур - GFS Giselle, също е станал обект на нападение при преминаване през Ормузкия проток.

Неизвестен боеприпас е нанесъл щети по корпуса му, но въпреки пораженията екипажът е успял да придвижи кораба със собствен ход до безопасно място за закотвяне.

Всичките 22 души на борда са невредими. Сингапурските власти уточниха, че сред общо 43-мата моряци на двата контейнеровоза няма граждани на страната. Морската администрация поддържа постоянна връзка с корабната компания и следи развитието на ситуацията.

Още един кораб потъва след предишно нападение

Междувременно британската компания за оценка на морските рискове Vanguard съобщи за критичното състояние на товарния кораб Cape Dao, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда.

Той е бил поразен още на 23 септември, но предприетите впоследствие действия за спасяването му не са дали резултат. По последни данни плавателният съд също потъва в близост до Ормузкия проток.

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Ирански представители говорят за нова стратегия

На фона на зачестилите нападения двама високопоставени представители на Иран са заявили, че Техеран използва нови тактики срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток. По думите им целта е да се поддържа натиск върху световните петролни пазари чрез високи цени на суровината, както и да се окаже политическо влияние върху предстоящите междинни избори в Съединените щати.

Редактор: Цветина Петкова