САЩ и съюзниците им, сред които Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Германия и България, предупредиха Техеран в понеделник да се въздържа от враждебни действия.

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Предупреждението идва след сериозен инцидент във британска военновъздушна база, за който се смята с много голяма вероятност, че е бил организиран от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран.

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„Всеки опит на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на наша територия чрез посредници или по какъвто и да е друг начин е неприемлив“, се посочва в съвместно изявление на 29 страни и организации, публикувано от Държавния департамент на САЩ.

От своя страна Иран отрече да има каквото и да е участие в инцидент във военновъздушната база на британските кралски военновъздушни сили (RAF) във Феърфорд, използвана от САЩ във войната им срещу Ислямската република.

„Иранският посланик в Лондон Али Мусави отново категорично отхвърли обвиненията относно ролята на Техеран в инцидента във военната база Феърфорд“, предаде иранската държавна информационна агенция ИРНА.

По данни на агенцията Мусави е призовал британското правителство да представи доказателства в подкрепа на обвиненията си, ако разполага с такива.

Редактор: Станимира Шикова