Поредна вечер на сблъсъци в албанската столица Тирана. Специалните полицейски части използваха водни оръдия, сълзотворен газ и звукови гранати, за да разпръснат протестиращите, предимно студенти.

Демонстрациите започнаха в Тирана в началото на седмицата и се разпространиха към други градове на страната.

Дипломат пострада при протестите в Албания (ВИДЕО)



Недоволството е предизвикано от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование и липсата на перспективи за работа след дипломиране.

По време на демонстрациите се появиха и призиви за незабавната оставка на премиера Еди Рама. Той обаче отказва да се оттегли и обяви, че е готов да обсъди проблемите с протестиращите.

Редактор: Габриела Павлова