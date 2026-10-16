Снимка: БГНЕС
-
„Високо напрежение“: Лечение или измама - българи плащат хиляди евро за безшевни операции във Филипините
-
Белият дом е поискал ограничаване на Starshield
-
Военновъздушните сили отбелязват своя боен празник
-
Части от Западна България остават без ток
-
Спортни новини (15.10.2026 - късна)
-
САЩ удължиха до 24 април 2027 г. разрешението за сделки с чуждестранните дружества на „Лукойл“
Недоволството е предизвикано от лошите условия в университетите
Поредна вечер на сблъсъци в албанската столица Тирана. Специалните полицейски части използваха водни оръдия, сълзотворен газ и звукови гранати, за да разпръснат протестиращите, предимно студенти.
Демонстрациите започнаха в Тирана в началото на седмицата и се разпространиха към други градове на страната.
Дипломат пострада при протестите в Албания (ВИДЕО)
Недоволството е предизвикано от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование и липсата на перспективи за работа след дипломиране.
По време на демонстрациите се появиха и призиви за незабавната оставка на премиера Еди Рама. Той обаче отказва да се оттегли и обяви, че е готов да обсъди проблемите с протестиращите.Редактор: Габриела Павлова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни