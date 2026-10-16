Украйна разполага с критично малко ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, а според някои медийни съобщения запасите от определени ракети прехващачи вече са изчерпани. Недостигът създава сериозен риск за защитата на украинските градове и критичната инфраструктура, тъй като тези американски системи са сред основните средства, с които Киев може да противодейства на руските балистични ракети. За ситуацията съобщават TVP World, CNN и The Washington post, позовавайки се на свои източници.

По данни на The Washington post към 7 октомври Украйна е разполагала с едва 10 ракети за „Пейтриът“, които впоследствие са били изразходвани при руски атаки. Според цитиран от изданието украински представител в момента са останали само няколко боеприпаса. CNN също съобщава, че при последната руска атака почти всички балистични ракети са достигнали целите си, като причината е била липсата на достатъчно ракети-прехващачи.

Украйна получава още ракети за системите „Пейтриът“

Недостигът идва на фона на засилените руски удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна преди зимата. При въздушна атака през нощта срещу 14 октомври са били поразени три електроцентрали в Киев. Загинали са четирима души, а други 25 са ранени.

Проблемът е част от по-широк недостиг на ракети прехващачи в международен мащаб. САЩ са изстреляли над 1000 ракети за системите „Пейтриът“ и THAAD през първия месец на конфликта в Близкия изток. Междувременно европейските съюзници на Киев продължават да финансират американски оръжейни доставки чрез механизма PURL - списък с приоритетните потребности на Украйна.

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От НАТО уверяват, че доставките на боеприпаси за противовъздушна отбрана, включително ракети за „Пейтриът“, продължават. Украински представител обаче твърди, че от май месец насам доставките са непостоянни и няма сигурност кога конкретните пратки ще пристигнат.

Редактор: Ралица Атанасова