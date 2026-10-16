Предстои нов опит за изтеглянето на кораба „Челси 3“, който се намира на около 10 километра източно от Лозенец. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на отбелязването на Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили.

По думите му плавателният съд в момента е на котва, а предишната операция е била преустановена заради влошеното време в Черно море. „Корабът се намира на около 10 километра източно от Лозенец, на котва. Очаква се да започне нова операция за изтеглянето му. Вчера, доколкото знам от колегите от Министерството на транспорта, тя е била прекратена заради лошите метеорологични условия“, обясни Стоянов.

Силно вълнение спря операцията по изтеглянето на „Челси 3“ към Бургас

Министърът изрази надежда, че подобряването на времето ще позволи операцията да бъде възобновена и плавателният съд да бъде преместен на безопасно място.

Стоянов коментира и въпроса за установяването на обстоятелствата около инцидента с кораба. Той подчерта, че Българската армия е оказала необходимото съдействие при спасителните действия, но разследването не е от компетентността на Министерството на отбраната. „Българската армия не е разследващ орган. Това, което можехме да направим с качването на спасителите и огледа на кораба, го направихме, макар и в сложна ситуация. Надяваме се от „Челси 3“ да бъде извлечена необходимата информация, но не Министерството на отбраната провежда разследването“, заяви военният министър.

Припомняме, че „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван с дронове в Черно море в нощта срещу 13 октомври. Сигналът за нападението е получен в 01:57 часа. Всички 15 души от екипажа бяха спасени след рискована операция на граничния полицейски кораб „Бургас“, проведена при силно вълнение.

По информация на Министерството на транспорта „Челси 3“ е плавал без товар по време на атаката. След нападението корабът остана в Черно море, а морските власти предприеха действия за извеждането му до пристанище Бургас.

Първи кадри от спасителната акция на ударения от дрон кораб "Челси 3" (ВИДЕО)

На 15 октомври специализираният влекач „Алиот“ достигна до плавателния съд и беше извършена оценка на възможностите за качване на аварийна група. Заради опасното морско вълнение операцията беше прекратена със заповед на капитана на Пристанище Бургас. Предвижда се след евентуалното му пристигане в пристанището корабът да бъде подложен на оглед за установяване на състоянието му.