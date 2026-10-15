Снимка: iStock, илюстративна
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Решението е взето със заповед на капитана на Пристанище Бургас
Опитът за овладяване и буксиране на дрейфуващия в Черно море моторен кораб „Челси 3“ е временно преустановен заради рязко влошаване на времето. Решението е взето със заповед на капитана на Пристанище Бургас, след като силното морско вълнение е създало опасност за спасителните екипи.
Въпреки неблагоприятните условия специализираният влекач „Алиот“ е успял да достигне до кораба в 12:45 часа. Екипажът е направил оглед и е преценил възможностите за качване на аварийна група на борда. Силното вълнение обаче е направило операцията твърде рискована и действията са били прекратени.
Първи кадри от спасителната акция на ударения от дрон кораб "Челси 3" (ВИДЕО)
По-рано в четвъртък сутринта към плавателния съд са били изпратени влекачът „Алиот“ и катерът „Спасител 2“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Задачата им е била да установят контрол над дрейфуващия кораб, да го подготвят за буксировка и да го отведат до пристанище Бургас.
Планираното изтегляне е част от действията на морските власти във връзка с инцидентите с търговски плавателни съдове в Черно море. След пристигането си в Бургас „Челси 3“ трябва да бъде подложен на оглед за установяване на състоянието му. Операцията остава временно прекратена заради опасните метеорологични условия. В предоставената информация не се посочва кога ще бъде направен следващ опит за буксировка.
ВСИЧКО ЗА АТАКАТА С ДРОНОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петкова
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