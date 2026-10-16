Снимка/Видео: БГНЕС
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Европейският съвет обсъжда външната политика и подкрепата за Украйна
Той подчерта необходимостта от солидарност между държавите членки и конкретна помощ за страните
Европейският съюз трябва да засили защитата на външните си граници и да осигури по-голяма подкрепа за държавите, които поемат основната тежест в противодействието на нелегалната миграция. За това настоя министър-председателят Румен Радев по време на среща на високо равнище, посветена на миграцията, в рамките на Европейския съвет в Брюксел.
Според българския премиер ефективната охрана на външните граници е сред основните условия за гарантиране на сигурността в Европа. Той подчерта необходимостта от солидарност между държавите членки и конкретна помощ за страните, които са най-силно изложени на миграционен натиск.
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Радев постави акцент и върху сътрудничеството с държавите, от които произхождат мигрантите. По думите му трайното ограничаване на нелегалната миграция изисква не само засилен граничен контрол, но и по-ефективни процедури за връщане на хората, които нямат право да останат на територията на Европейския съюз.
Позицията на българския министър-председател беше представена на фона на продължаващите разговори между европейските лидери за сигурността на континента.
Украйна и напрежението в Черно море – сред водещите теми
Вторият ден от заседанието на Европейския съвет е посветен на войната в Украйна, европейската отбрана и заплахите от страна на Русия, включително хибридните действия и последните атаки срещу търговски кораби в Черно море, в близост до България и Румъния.
В Брюксел пристигна и украинският президент Володимир Зеленски на фона на ново напрежение в отношенията му с американския държавен глава Доналд Тръмп.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС подготвя 22-рия пакет от санкции срещу Москва и няма намерение да отменя действащите ограничения, докато Русия не прекрати войната. Тя припомни, че европейските държави са подкрепили предложението на Тръмп за енергийно примирие, но според нея Москва не е спазила договореността.
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Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също призова за засилване на натиска върху Русия. Сред обсъжданите въпроси е и възможността замразените руски активи да бъдат използвани за финансиране на Украйна. Паралелно с това европейските лидери разглеждат мерки за укрепване на общата отбрана и за повишаване на сигурността в Черноморския регион.Редактор: Цветина Петкова
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