Астрономи за първи път идентифицираха зелена звезда - плътен звезден остатък, известен като „бяло джудже“. Космическият обект е придобил призрачен жълто-зелен оттенък, след като е погълнал скални отломки от планети, които някога са обикаляли около него.

Цветът на една звезда обикновено се определя от нейната температура. По-хладните звезди изглеждат оранжеви, Слънцето и подобните на него звезди са бели, а най-горещите - бледосини.

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При белите джуджета ситуацията е различна. Те са остатъчното ядро ​​на звезда с ниска или средна маса, която е изчерпала ядреното си гориво и е изхвърлила външните си слоеве. Повечето бели джуджета имат цветове, подобни на тези на другите звезди, като средният им цвят е бял. С течение на времето обаче промени в химичния им състав могат да доведат до появата на по-редки нюанси.

Новооткритата зелена звезда, наречена WD J1330+6435, е бяло джудже в галактиката Млечен път, разположено на около 280 светлинни години от Земята в съзвездието Дракон. Една светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година или 9,5 трилиона километра.

Newly identified green star leaves astronomers amazed https://t.co/DQ9o6FEWwJ https://t.co/DQ9o6FEWwJ — Reuters (@Reuters) October 16, 2026

„Първоначално проявихме интерес към това бяло джудже, тъй като върху повърхността му са попаднали частици планетарен материал. Те са обогатили външните му слоеве с елементи като калций, литий и натрий“, обяснява астрофизикът Марк Холандс от Университета в Уоруик, Англия, който е водещ автор на изследването, публикувано в списанието RAS Techniques and Instruments.

При обикновените звезди натрият поглъща светлина със специфична дължина на вълната в оранжевия спектър - същият нюанс на оранжевото, който придава характерния цвят на натриевите улични лампи. „В това бяло джудже плътността е толкова висока, че натриевите атоми са подложени на постоянна бомбардировка от околните хелиеви атоми, което променя енергийните нива на натриевите атоми“, уточнява Холандс.

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„Крайният резултат е, че натриевите атоми вече не поглъщат само една съвсем тясна дължина на вълната в оранжевия спектър, а абсорбират жълтите, оранжевите и част от червените дължини на вълните. В резултат получаваме звезда с красиво жълто-зелено сияние - нещо, което би било невъзможно за звезди, подобни на Слънцето“, добавя ученият.

Откритието е част от проект, който изследва цветовете на белите джуджета така, както биха изглеждали за човешкото око. Белите джуджета обикновено имат маса, равна на половината от слънчевата, но са свити до размерите на Земята.

Макар че WD J1330+6435 е първият документиран пример за зелена звезда в реалния свят, зелени звезди се срещат в научната фантастика, включително в скорошния филм по комикс „Супергърл“ (Supergirl). „Това показва, че вселената понякога е също толкова странна, колкото всичко, което научната фантастика може да си представи“, отбелязва Холандс.

Редактор: Никола Тунев