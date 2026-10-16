Войната в Украйна и ударите на Израел по Ивицата Газа вече се отразиха много негативно върху морския ни туризъм. Забеляза се спад на туристите. Атаките по кораби в Черно море само засилват притесненията на хората и ако те продължават, съм настроен негативно към ранните записвания за следващия сезон. Това заяви депутатът от „Демократична България” Димитър Найденов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Ситуацията би предизвикала фалити и ще се налага държавата да помага, но това не трябва да се допуска. Нужна е по-активна роля от страна на управляващите тази ескалация да се предотврати чрез ясни сигнали към Русия, която според данните е страната, която изпраща дронове. Трябва да се вземат много по-крути мерки”, категоричен е Найденов.

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Той коментира и как събитита биха се отразили на „Евровизия 2027”, която ще се проведе в Бургас. „Няма данни за преместването на конкурса в друг град. Посетителите и гостите няма да се чувстват спокойни, ако атаките по кораби продължават”, каза Найденов.

По отношение на предстоящите избори той заяви, че шансовете на двойката Гюров-Кандев нарастват всеки ден, защото разликата между тях и останалите кандидати се свива. „Разликата в изборния ден няма да бъде толкова голяма. При балотажа роля ще изиграе избирателната активност”, смята народният представител.

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Редактор: Никола Тунев