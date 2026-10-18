Правителство знае каква е истината във връзка с атаките с дронове в Черно море и по случая „Старлинк”, но не казва на гражданите. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „На Фокус“ във връзка с реакцията на българските власти след нападенията.

„България да не се снишава, да не се навежда, да назове истинския автор на атаките срещу търговските кораби“, призова Мирчев.

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Като конкретни мерки за реакция Мирчев отново посочи изпращането на дипломатическа нота до Русия и искането на гаранции, че търговски кораби няма да бъдат атакувани в изключителната икономическа зона на България.

„Това, което ние поискахме на КСНС, на първо място, е да бъде изпратена нота на Русия. И на второ - да бъде поискана гаранция от руската страна оттук нататък в изключителната икономическа зона на България да не бъдат атакувани търговски кораби“, заяви той.

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По думите му гаранцията трябва да се отнася до всички търговски кораби, независимо под какъв флаг плават. Той заяви, че предложението не е било прието, тъй като според позицията на участниците, които са го отхвърлили, няма доказателства, че атаките са извършени от Русия.

Мирчев посочи, че „Да, България“ е предложила и конкретен пакет от мерки за укрепване на отбраната и наблюдението в Черно море, наречен „Черноморски щит“. Сред предложенията са засилено радиолокационно наблюдение, взаимодействие с Румъния и Турция, както и по-активно участие на съюзниците от НАТО.

Според Мирчев рискът от продължаване на атаките срещу кораби не се ограничава до военната сигурност, а може да има сериозни последици за българската икономика.

„В тази тежка ситуация няма никакво значение кой го е предложил първи. Единственото, което е важно, е всички политици да следват националния интерес на страната, което означава България да бъде отбранявана“, заяви той.

Мирчев предупреди, че продължаването на ескалацията може да доведе до нови потопени кораби, повишаване на застрахователните премии и затруднения за корабоплаването в Черно море. По думите му това би затруднило сериозно вноса и износа на стоки от страната.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Габриела Павлова