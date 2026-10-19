Заместник-кмет в Западна Япония почина, след като беше затиснат от гигантска фестивална платформа по време на местен парад.

Акихиро Набае, заместник-кмет на град Сайджо в префектура Ехиме, носел платформата, заедно с други участници. Впоследствие той бил затиснат под нея, съобщиха представители на градската управа и полицията.

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Мъжът бил откаран в болница, където по-късно е обявен за мъртъв, съобщиха местни медии.

Точните обстоятелства около смъртта му все още се изясняват. Разследващите проверяват дали платформата се е наклонила и паднала, или Набае по някакъв начин е загубил равновесие, каза заместник-директорът на местното полицейско управление Макото Хагияма.

По данни на местните медии 11 фестивални платформи били наредени една до друга. Върху Набае вероятно се е стоварило съоръжение с тегло около три тона.

Фестивалът в Сайджо се провежда ежегодно от местни шинтоистки светилища. Кулминацията му е шествие на богато украсени платформи с цветя, птици и воини. Традицията води началото си от периода Едо (1603–1868 г.) и е посветена на благодарността към божествата за богатата зърнена реколта.

Редактор: Мария Барабашка