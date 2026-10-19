Католически свещеник загина при трагичен инцидент в Еквадор, след като масивно разпятие падна върху него. Фаталният удар станал по време на вечерна литургия, излъчвана на живо в интернет.

Архиепископията на крайбрежния град Гуаякил, разположен на около 265 км югозападно от столицата Кито, идентифицира загиналия духовник като отец Патрисио Санчес от църквата „Перпетуо Сокоро”.

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Кадри от богослужението в събота вечер показват как тежкият кръст, монтиран на стената над олтара, внезапно се откача, полита надолу и удря свещеника по главата. От записа се вижда, че отец Санчес не забелязва падащия предмет навреме, за да успее да се отдръпне.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD https://t.co/C4j82SKZcO https://t.co/XI6QL0fAd2 — Sepa Más (@Sepa_mass) October 18, 2026

Присъстващите в храма миряни започнали да викат за помощ, докато излъчването в социалните мрежи продължавало в реално време.

Към момента местните власти все още не са излезли с официален коментар за причините, довели до падането на тежкото разпятие.

Отец Патрисио Санчес е принадлежал към Конгрегацията на Пресветото Изкупление – католически монашески орден, основан през 1732 г., който днес има мисии в 80 страни по света.

Редактор: Мария Барабашка