Норвежкото правителство планира да включи определени платформи за видеоигри и онлайн комуникация в подготвяния закон, който ще забрани достъпа до социалните мрежи на деца под 16-годишна възраст.

Властите в Осло, които трябва да представят законопроекта до края на 2026 г., преразгледаха първоначалните си предложения за възрастови ограничения, за да обхванат и определени „вредни платформи“.

Гърция забранява използването на социални мрежи за деца под 15 г.

В официално изявление правителството уточни, че за „вредни“ ще бъдат смятани социални мрежи и интернет платформи, които „поради своя дизайн, функционалности или съдържание представляват риск за емоционалното и когнитивното развитие, здравето или безопасността на децата“. Под действието на бъдещия закон ще попаднат популярни приложения като TikTok и Snapchat, както и платформата за видеоигри Roblox.

Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години

„Днес съществуват платформи, които се представят като игри, но всъщност са изпълнени с функционалности като алгоритмични системи за препоръчване на съдържание и незаконни реклами, насочени към деца. Именно затова искаме те също да бъдат обхванати от законодателството“, заяви министърът на децата и семейството Лене Вогслид.

Възрастовото ограничение ще важи до 1 януари на годината, през която детето навършва 16 години. Отговорността за въвеждането на системи за проверка на възрастта ще бъде възложена на самите платформи.

Управляващата Норвежка работническа партия разполага с малцинство в парламента, поради което приемането на законопроекта ще изисква подкрепата на други политически сили.

Как върви забраната на социални мрежи в Австралия

Миналата година Австралия въведе законодателство, забраняващо достъпа на деца под 16 години до редица социални мрежи. Европейският съюз също планира да приложи диференциран подход към ограниченията в зависимост от възрастта на потребителите.

Редактор: Цвета Лазаркова