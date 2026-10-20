Bulgarian Security Summit 2026 ще се проведе за първи път в София и ще събере лидерите в отрасъла
Първият Български форум за сигурност ще се състои на 28 и 29 октомври в „Интер Експо Център“ в София, като ще създаде нова регионална платформа, която обединява ключови участници от сектора за сигурност в Югоизточна Европа. Събитието се организира съвместно от a&s Adria, специализирано списание, част от глобалната медийна мрежа за сигурност a&s, и NAFTSO, Националната асоциация на фирмите за индустриална сигурност в България. Целта на събитието е да свърже производители, интегратори, дистрибутори, институции и крайни потребители, като същевременно насърчи обмена на знания и създаде нови бизнес възможности на пазара в Югоизточна Европа.
„С откриването на Българския форум за сигурност нашата цел е да създадем подходяща платформа, която да свързва представителите на бранша, да насърчава диалога и да предоставя реални бизнес възможности в един бързо развиващ се сектор. Полагаме силен акцент върху практичните решения, обмена на опит и създаването на контакти, които носят дългосрочна полза за всички участници,“ заявиха организаторите.
Българският форум за сигурност ще съчетае изложбена и конференционна част, като акцентът ще бъде поставен върху съвременните технологии за сигурност и тяхното приложение в контекста на „умните“ градове, както и върху нарастващата интеграция на сигурността с решенията в областта на ИКТ, Интернет на нещата (IoT) и изкуствения интелект (AI). В програмата ще вземат участие над 30 международни и регионални експерти, като ще бъде обърнато специално внимание на B2B контактите чрез организирани срещи и специална платформа за установяване на бизнес връзки. На фона на ускорената цифрова трансформация и привеждането в съответствие с европейските регулаторни рамки, „Българският форум за сигурност“ се позиционира като нова отправна точка за сектора на сигурността в региона.
Събитието ще се проведе в „Интер Експо Център“ – най-големият конгресен и изложбен център в София, разполагащ с шест изложбени зали и най-съвременни конферентни съоръжения, които осигуряват оптимални условия за международно бизнес събитие от такъв мащаб. Участието в срещата на върха е безплатно за квалифицирани специалисти от сектора за сигурност, като се изисква предварителна регистрация. Организаторите приканват всички заинтересовани участници да си осигурят място предварително и да планират участието си.
Повече информация за събитието, възможностите за участие и регистрацията можете да намерите на официалния уебсайт: www.bulgariansecuritysummit.com.
Bulgaria is getting a new specialized event for the security industry
BULGARIAN SECURITY SUMMIT 2026 TO DEBUT IN SOFIA, BRINGING TOGETHER INDUSTRY LEADERS
The inaugural Bulgarian Security Summit will take place on October 28 and 29 at the Inter Expo Center in Sofia, establishing a new regional platform that brings together key stakeholders of the Southeast European security industry. The event is jointly organized by a&s Adria, a professional magazine and part of the global a&s security media network, and NAFTSO, the National Association of Industrial Security Companies in Bulgaria. The Summit aims to connect manufacturers, integrators, distributors, institutions, and end users, while fostering knowledge exchange and creating new business opportunities across the Southeast European market.
“With the launch of the Bulgarian Security Summit, our goal is to create a relevant platform that connects the industry, encourages dialogue, and enables tangible business opportunities in a rapidly evolving sector. We are placing strong emphasis on practical solutions, the exchange of experience, and networking that delivers long-term value to all participants,” the organizers stated.
The Bulgarian Security Summit will combine both exhibition and conference segments, with a focus on modern security technologies and their application in the context of smart cities, as well as the growing integration of security with ICT, IoT, and AI solutions. The program will feature more than 30 international and regional experts, with special attention given to B2B networking through organized meetings and a dedicated matchmaking platform. In the context of accelerated digital transformation and alignment with European regulatory frameworks, the Bulgarian Security Summit positions itself as a new reference point for the security industry in the region.
The event will be held at the Inter Expo Center, the largest congress and exhibition venue in Sofia, offering six exhibition halls and state-of-the-art conference facilities, providing optimal conditions for an international business event of this scale. Participation in the Summit is free of charge for qualified security industry professionals, with prior registration required. Organizers invite all interested participants to secure their place in advance and plan their attendance.
More information about the event, participation opportunities, and registration is available on the official website: www.bulgariansecuritysummit.com.Редактор: Станимира Шикова
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