Австралийският депутат Хелън Хейнс, която беше блъсната с автомобил, загуби и двата си крака. Това съобщи днес съпругът ѝ.

На 65-годишния народен представител се оказва медицинска помощ в болница в Мелбърн, където беше откарана с хеликоптер. Съпругът на Хейнс съобщи, че в понеделник ѝ бил ампутиран левият крак, а днес и десният, след като лекарите загубили надежда, че могат да го спасят.

Австралийски депутат е в критично състояние след удар от автомобил (ВИДЕО)

"Добрата новина е, че Хелън е жива е стабилизирана. Това е най-важното нещо за нашето семейство", каза съпругът ѝ пред репортери в Мелбърн.

Редактор: Дарина Методиева