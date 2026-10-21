Експерти на армията и разузнаването са на място

Останки от катастрофирал дрон са били открити днес в румънския окръг Бузъу. Към мястото незабавно са изпратени специализирани екипи от Министерството на националната отбрана и Румънската разузнавателна служба, които да проверят и обезопасят отломките.

По информация на окръжните власти дронът е намерен в района на селището Мошещ, намиращо се в община Робяска. Сигналът бил подаден от местен жител на спешния телефон 112.

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Окръг Бузъу се намира в Източна Румъния и за разлика от други засегнати райони няма обща граница с Украйна.

По-рано сутринта румънското военно министерство съобщи, че през нощта радарите са засекли група от въздушни цели североизточно от украинския град Вилкове в делтата на Дунав. Превантивно чрез системата RO-ALERT било изпратено предупреждение до населението в северната и източната част на граничния окръг Тулча, но по първоначални данни тогава не е било фиксирано нарушение на румънското въздушно пространство.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: Петър Къдрев, БТА

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