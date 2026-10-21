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Експерти на армията и разузнаването са на място
Останки от катастрофирал дрон са били открити днес в румънския окръг Бузъу. Към мястото незабавно са изпратени специализирани екипи от Министерството на националната отбрана и Румънската разузнавателна служба, които да проверят и обезопасят отломките.
BREAKING: A drone has crashed in Romania’s Buzău County, with the wreckage discovered in a field near the village of Moșești. Specialists from Romania’s Ministry of National Defence (MApN), the Romanian Intelligence Service (SRI), and other authorities are at the scene examining the wreckage as an investigation gets underway to determine the drone’s origin and the circumstances surrounding the crash. Initial reports suggest the aircraft may have gone undetected by military radar systems. More information to follow.— GeoInsider (@InsiderGeo) October 21, 2026
По информация на окръжните власти дронът е намерен в района на селището Мошещ, намиращо се в община Робяска. Сигналът бил подаден от местен жител на спешния телефон 112.
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Окръг Бузъу се намира в Източна Румъния и за разлика от други засегнати райони няма обща граница с Украйна.
По-рано сутринта румънското военно министерство съобщи, че през нощта радарите са засекли група от въздушни цели североизточно от украинския град Вилкове в делтата на Дунав. Превантивно чрез системата RO-ALERT било изпратено предупреждение до населението в северната и източната част на граничния окръг Тулча, но по първоначални данни тогава не е било фиксирано нарушение на румънското въздушно пространство.Редактор: Мария Барабашка
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