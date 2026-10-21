Екипажът е успял да катапултира навреме

Руски изтребител Су-30 се е разбил в Калининградска област по време на тренировъчен полет, съобщи руската информационна агенция Интерфакс, позовавайки се на Министерството на отбраната на Русия.

По данни на ведомството екипажът е катапултирал успешно. Няма пострадали при инцидента.

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Причината за катастрофата не се уточнява.

Редактор: Георги Иванов
Източник: "Ройтерс"

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