Руски изтребител Су-30 се е разбил в Калининградска област по време на тренировъчен полет, съобщи руската информационна агенция Интерфакс, позовавайки се на Министерството на отбраната на Русия.

По данни на ведомството екипажът е катапултирал успешно. Няма пострадали при инцидента.

Изтребител на френските военновъздушни сили се разби близо до Нанси, има загинал

✈️👀 Exilenova shows video of a Russian Su-30SM fighter jet crashing in the Kaliningrad region. https://t.co/H3GxebzWHF — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 21, 2026

Причината за катастрофата не се уточнява.

Редактор: Георги Иванов