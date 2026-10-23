Всичко, с което разполага Българската армия, е мобилизирано за охрана на Черноморския район. Усилено е радиолокационното поле в източно направление както със средства за кинетично въздействие, така и чрез изтребителна разузнавателна авиация на Военновъздушните сили и Военноморските сили. Това каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Днес той присъства на демонстрации на способностите в рамките на многонационалното експериментално учение “BOLD ADRA 26” (BOAD-26) на летище „Чешнегирово“. Министърът изрази благодарност към военното ръководство за усилията за развитие на отбранителните способности на Българската армия.

Снимка: Пресцентър Министерство на отбраната

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Стоянов определи като изключително полезно експерименталното учение, на което с безпилотни летателни апарати бяха демонстрирани разузнаване, поразяване на цели и заглушаване. Той коментира, че е необходима промяна в нормативната база по отношение на използването на дронове. Предвиждат се изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили, а от Министерството на транспортна са подготвили наредба в тази връзка. Стоянов допълни, че по отношение на вземането на решения за използването им, ще се наложи делегиране на права на командирите на по-ниски нива, заради скоротечните процеси с дронове.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че са взети мерки както в национален, така и в коалиционен мащаб. „НАТО реагира премерено на база обменената информация, на анализа, без да се ескалира обстановката“, посочи той.

По отношение на черноморските държави Ефтимов каза, че по линия на НАТО се работи за изграждане на военноморско командване в Черно море, където водещата страна е Турция. Проектът е в напреднала фаза, а идеята е да има картина в реално време, генериране на сили, анализ и действие при евентуална заплаха, каза още началникът на отбраната.

Снимка: Пресцентър Министерство на отбраната

Адмирал Емил Ефтимов заяви, че няма антидрон система, която сама да реши всички проблеми, свързани с безпилотните летателни апарати. По думите му е необходим комплекс от мерки за откриване, разпознаване и проследяване на дроновете, анализ на обстановката и избор на подходящ начин за въздействие.

„Дроновете са различни. Различна е тактиката на използване. Има антидрон мерки. Самолетът, съвременният изтребител, може да се разглежда като антидрон система, защото той може да открие и може да въздейства. Съвременният кораб също“, посочи адмирал Ефтимов.

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По думите му ключово условие за ефективна реакция е да има „разпозната картина на обстановката в реално време“, която да позволи да се вземе решение как да бъде неутрализирана конкретната заплаха. „Това, към което се стремим, е да изградим картина на обстановката в реално време за вземане на решение“, обясни началникът на отбраната.

Адмирал Ефтимов призова за реализъм при сравненията между действията срещу дронове в Украйна и ситуацията в България. Той даде за пример действията на румънски и НАТО-вски изтребители край границата между Румъния и Украйна, като подчерта, че там условията са различни.

Снимка: Пресцентър Министерство на отбраната

„В момента трафикът е над България. Трябва да го видим, да се опознае, но да се действа. Нещата са много по-различни, отколкото в Украйна или на границата между Румъния и Украйна, защото трябва да се съобразяваме с обстановката“, отбеляза той.

Според Ефтимов, ако се обсъжда създаването на Център за морска сигурност, трябва да се осигури и необходимата информация, на която той да стъпва. Той призова ЕС да подходи прагматично и да осигури средства за събиране на информация и сензори за наблюдение. Адмиралът отбеляза, че „Гранична полиция“ вече развива подобни способности, включително системи за противодействие на дронове, чрез европейски програми, докато армията не е бенефициент по такива програми.

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Редактор: Цвета Лазаркова