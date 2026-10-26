Държавните служители в Швеция вече нямат право да използват браузърните версии на ChatGPT на OpenAI и Claude на Anthropic на служебните си компютри заради опасения, свързани със сигурността и обработването на данни. Забраната влезе в сила в понеделник, 26 октомври.

Решението е взето след проверка на използваните от служителите на Шведската транспортна администрация инструменти с изкуствен интелект по-рано тази година. Тя установи „проблематични“ практики при използването на платформите в работата на държавната администрация.

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Опасенията на властите са свързани с възможността въвеждането на чувствителна информация в тези модели без споразумение, регламентиращо защитата и сигурността на данните, да доведе до включването ѝ в обучението на моделите и съхраняването ѝ за тази цел.

Използването на платформи, които не са регулирани или защитени чрез подобни споразумения, известно още като „сенчести информационни технологии“, може да има „последици за сигурността на нашата информация“, заяви директорът по дигитализацията в правителствената администрация на Швеция Микаел Ветеркранц.

Като алтернатива се препоръчва Copilot на Microsoft, който е преминал проверка за сигурност и е обхванат от споразумение за защита на данните между американската компания и шведското правителство.

Държавните служители ще продължат да могат да използват изкуствен интелект в работата си, но при по-строги мерки за сигурност. Само ограничен брой служители ще имат право да продължат да използват ChatGPT и Claude, при това единствено чрез специална платформа за асистенти с изкуствен интелект, разработена от шведските власти.

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По информация на шведската обществена радио и телевизионна компания Sveriges Radio ограничения върху използването на ChatGPT и Claude са въведени и в Шведската данъчна агенция и Националния съвет за институционални грижи. Шведската служба за принудително изпълнение в момента разглежда въпроса.

Двете платформи се присъединяват към DeepSeek в списъка на инструментите с изкуствен интелект, които не са одобрени от шведското правителство заради опасения относно сигурността на данните. Миналата седмица САЩ обявиха забрана за всички продукти и услуги на китайската компания за изкуствен интелект.

Редактор: Цвета Лазаркова