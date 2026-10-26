Посещението на папа Лъв XIV в Уругвай, Аржентина и Перу ще се състои, бе съобщено днес от Ватикана.

71-годишният Свети отец се възстановява от претърпяна на 13 октомври операция, при която лекарите премахнаха част от десния му бял дроб и установиха, че страда от белодробен аденокарцином - най-често срещаната форма рак на белите дробове.

„Възстановяването на Светия отец след операцията продължава и последните медицински изследвания свидетелстват за доброто му здраве и благоприятно клинично състояние“, се казва в изявление на Ватикана, в което се цитира изявление на личния му лекар Луиджи Карбоне.

Папа Лъв XIV се появи на обща аудиенция за първи път откакто беше опериран (СНИМКИ)

„Въз основа на сегашното му клинично състояние, както и на проведените инструментални и лабораторни изследвания, не съществуват противопоказания, които биха му попречили да предприеме предстоящото апостолическо пътуване“, се добавя в изявлението.

Очаква се обиколката на папа Лъв XIV в Южна Америка да бъде едно от най-интензивните чуждестранни пътувания на лидера на Римокатолическата църква от десетилетия. Предстои папата да пропътува около 31 000 километра, да посети 10 града и да произнесе 36 речи.

Според Ватикана пътуването ще бъде осъществено без промени в предварително оповестения график.

Папата започва постепенно да изпълнява отново задълженията си. В неделя той произнесе реч пред вярващите на площад „Свети Петър“ в Рим, но по съвет на лекарите отмени утрешното си посещение в град Асизи в централната част на Италия.

Редактор: Ивета Костадинова