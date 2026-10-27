Нидерландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия 2027“, въпреки че по-рано потвърди завръщането си в надпреварата . Решението беше обявено от нидерландската обществена радио-телевизионна организация NPO след консултации с телевизионните оператори.

От NPO посочват, че няма достатъчна подкрепа за участието на страната в конкурса следващата година.

Въпреки отказа от участие, „Евровизия 2027“ ще бъде излъчвана в Нидерландия. Обществената телевизия NOS ще предава конкурса, като ще осигури коментар на нидерландски език и предварително обзорно предаване.

Припомняме, че чешката обществена телевизия също заяви, че няма да участва в „Евровизия“ догодина заради съкращения на разходите, наложени от планираната промяна във финансирането ѝ от държавния бюджет.

На конкурса с домакин Бургас няма да има представители и на Ирландия. Обществената телевизия RTÉ потвърди, че няма и да излъчва самото събитие. Решението е свързано с продължаващата загуба на човешки животи в Газа и хуманитарната криза там.

Редактор: Дарина Методиева