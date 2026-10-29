Тричленен съдебен състав на Апелативния съд в Бургас освободи под домашен арест кметовете на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански. Те са обвинени в търговия с влияние и имотни облаги от обществени поръчки, които надхвърлят 7 милиона евро. Обвиняем по делото е и областният координатор на ДПС Бургас Христо Широков, който е под домашен арест заради друго дело.

Повдигнаха обвинение на кметовете на Сунгурларе и Белица

Процесът започна с 5 минути закъснение заради оглушителни викове на протестиращи, които се събраха около Съдебната палата. От партията вече обявиха арестите на техните кметове като политическа репресия.

„Благодаря за подкрепата на хората”, каза Ревански на влизане в залата.

„Всички тук сме се събрали, за да подкрепим Радослав Ревански и Димитър Гавазов в този труден за тях, но и за всички нас момент. Тук сме, за да им покажем, че те не са сами. Тук сме, за да се противопоставим на това, което се случва през последните месеци – тази тежка форма и демонстрация на сила от страна на управляващите спрямо кметове и симпатизанти на ДПС. Всички виждаме огромната тенденциозност, която има в техните действия”, каза Калин Стоянов от ДПС.

„По делото няма никакви доказателства за политически натиск. Чухте пледоариите на страните. Единствено единият обвиняем се опита да внесе такъв нюанс, но по делото такива доказателства няма“, заяви прокурор Красимира Кателиева.

Тя допълни, че непрекъснато се събират доказателства и е възможно да има ново обвинение, както и квалификацията да се промени.

Прокурор Красимира Кателиева заяви, че е възможно обвинението да бъде преквалифицирано в по-тежко.

Редактор: Цветина Петрова