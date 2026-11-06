Нова серия бомбени заплахи срещу летища и самолети в Европа.

Два самолета са кацнали на летище „Васил Левски“ - София. Машините са пътували от Лондон и от Брюксел. Те са проверени от екипи на „Гранична полиция“, след като са били подадени имейли със заплахи за бомби, потвърдиха за NOVA от Министерството на транспорта и съобщенията. При проверката не е открито нищо обезпокоително.

Видео: „Ройтерс“

Междувременно унгарски изтребители са ескортирали три пътнически самолета във въздушното пространство на страната, съобщи министърът на отбраната Ромулус Русин-Сенди. Сред тях е и „Еърбъс А321“, изпълняващ полета от Брюксел до София. Другите два самолета са излетяли от Прага и са били с дестинации Кипър и Букурещ.

Датската полиция съобщи, че разследва отправени заплахи срещу въздушния трафик на летището в Копенхаген. Според първоначалните оценки пътниците не са били изложени на опасност.

Поредица от заплахи за поставени бомби наруши полетите в различни части на Европа през последните дни, като доведе до пренасочване на самолети, аварийни кацания и проверки за сигурност. Досега обаче не са открити взривни устройства.

„Днес отново сме на летището в Копенхаген във връзка със заплахи, насочени срещу въздушния трафик“, се казва в изявлението на датската полиция. „В момента разследваме случая и имаме видимо присъствие на летището“, добавиха те.

Междувременно четири нови сигнала за бомбени заплахи срещу самолети, прелитащи над френска територия, са били подадени днес. Това потвърдиха от канцеларията на френския премиер Себастиан Льокорню.

Всички самолети са кацнали безпроблемно, а специализирани екипи за обезвреждане на взривни устройства извършват проверки. Води се разследване за установяване на източника на заплахите, които засягат цяла Европа, съобщиха още от канцеларията на премиера.

Най-малко осем полета, пристигащи или заминаващи от летището в Прага, днес са били обект на нови бомбени заплахи, съобщи говорител на летището. „Заплахите се отнасят до входящи полети от Дания, Испания и Великобритания. Що се отнася до изходящите полети, това са полети до Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Великобритания“, каза говорителят Дениса Хейтманкова.

Междувременно полет на Ryanair, планиран да излети в петък от Лисабон за Рим, също е бил обект на бомбена заплаха, която се оказа измама, съобщи португалската полиция. „След бомбената заплаха, насочена към полет FR8197, Специалното полицейско звено (UEP) извърши проверка за сигурност на самолета, без да открият взривно устройство или подозрителен предмет“, се казва в изявление на властите в Лисабон.

Всички пътници и техният багаж „отново бяха подложени на проверка за сигурност, без да бъдат открити никакви нередности или подозрителни предмети“, се добавя в съобщението.

Никой не е поел отговорност за отправените заплахи към полети в Европа по-рано тази седмица. Заплахите, изпратени до летищата в Рим и София, носеха подписа „Бойци на мъжката държава“ и бяха насочени към нискотарифни превозвачи и полети до или от България, Чехия и Италия.