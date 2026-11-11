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Късно снощи, часове след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, започна и поетапното изтегляне на смачканите автомобили, камиони и автобуси.
В разчистването участваха пожарникари и екипи на „Пътна помощ“, като на място бяха изпратени около 100 специализирани автомобила.
Особено внимание беше отделено на цистерна с пропан-бутан, затисната при сблъсъците. За да предотвратят евентуално възпламеняване, пожарникарите обливаха двигателя ѝ с пяна.
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Редактор: Никола Тунев