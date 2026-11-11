Късно снощи, часове след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, започна и поетапното изтегляне на смачканите автомобили, камиони и автобуси.

В разчистването участваха пожарникари и екипи на „Пътна помощ“, като на място бяха изпратени около 100 специализирани автомобила.

Особено внимание беше отделено на цистерна с пропан-бутан, затисната при сблъсъците. За да предотвратят евентуално възпламеняване, пожарникарите обливаха двигателя ѝ с пяна.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК