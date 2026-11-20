Обединеното кралство и Европейският съюз договориха споразумение за сближаване на отношенията си десет години след референдума за Brexit. Документът обхваща миграцията, търговията, въглеродните емисии и мобилността на младите хора.

Според договореностите до 100 000 млади европейци ще получат възможност да живеят, учат и работят във Великобритания за период от три години. Същите права ще бъдат предвидени и за младите британци в Европейския съюз.

„Изминаха 10 години от Brexit, но мисля, че всички можем уверено да кажем, че това е добър ден за Великобритания и добър ден за Европа. Споразумението, което постигнахме заедно, е от полза и за двете страни“, заяви британският премиер Анди Бърнам.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също определи договореностите като стъпка към по-тясно сътрудничество.

„Знаем, че светът около нас се променя бързо, което прави още по-важно изграждането на по-тясно и по-силно партньорство между Европейския съюз и Обединеното кралство. И наистина, духът на нашето сътрудничество е такъв, че и двете страни печелят“, каза тя.

Споразумението предвижда премахване на повечето гранични проверки на британски хранителни продукти. В замяна Лондон ще трябва да спазва европейските правила за ветеринарен контрол. Очаква се това да намали разходите на търговците и да се отрази на цените в магазините във Великобритания.

Друга част от договореностите засяга търговията с въглеродни емисии. Предвижда се да бъдат улеснени компаниите, които изнасят торове, цимент и метални компоненти, като ще могат по-лесно да доказват, че вече са платили съответния въглероден данък в страната производител.

Обсъжда се и достъпът на Великобритания до определени индустриални програми на ЕС. Това би позволило на британския бизнес да се възползва от европейски мерки за подкрепа на производството и конкуренцията с китайските стоки.

Сближаването обаче предизвиква спорове във Великобритания. Критиците на премиера смятат, че подобни договорености на практика отслабват ефекта от Brexit и поставят под въпрос границите на мандата му за промяна на отношенията с ЕС. Самият Бърнам защитава курса си с аргумента, че би било предателство, ако страната не се възползва от настоящата ситуация, за да постигне по-тясно сътрудничество с европейските си партньори.

„Моята цел винаги е да постигна най-доброто споразумение за Великобритания. Какво можем да спечелим след срещата? Възможност за по-ниски цени на храните, а това е нещо, което не мога да пренебрегна. По-ниски разходи за бизнеса, по-малко бюрокрация и потенциален напредък в сътрудничеството по въпросите на миграцията. Ако утре успеем да договорим общ план за действие в Ламанша, това ще бъде голям успех”, заяви Анди Бърнам.

„Ясно е, че мнозинството от британците смятат Brexit за грешка. Повечето дори заявяват, че биха гласували за връщане в Европейския съюз. Но според мен това по-скоро означава, че съжаляват за напускането. Не означава непременно, че искат нов референдум и още един дълъг обществен дебат”, допълни професорът по европейска политика в Кралския колеж в Лондон Ананд Менон.

Намаляването на университетските такси за студентите от Европейския съюз във Великобритания ще бъде обсъждано през следващите шест месеца.

След Brexit европейските студенти трябва да кандидатстват при по-строги визови условия и да плащат значително по-високи такси. Преди излизането на страната от ЕС те ползваха същите условия като британските си колеги, включително годишни такси от около 10 000 паунда.

Европейският съюз настоява за връщане към предишния режим. Великобритания е заявила готовност да отдели около 40 милиона паунда за тази цел, но въпросът все още не е решен.

Сближаването с ЕС предизвиква и политически спорове във Великобритания. Критиците на премиера смятат, че подобни договорености на практика отслабват ефекта от Brexit. Бърнам защитава курса си с аргумента, че по-тясното сътрудничество с европейските партньори може да донесе по-ниски цени на храните и по-малко разходи за бизнеса.