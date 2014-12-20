Тази неделя финансовият министър Владислав Горанов проговаря в предаването „Събуди се” по Нова, за да отговори застрашени ли са пенсиите. В коментарната рубрика „Въпросителни от седмицата” водещата Мирослава Иванова дискутира актуалните събития с икономиста Владимир Каролев, журналиста Силвия Великова и професор Крум Кацаров. В предаването ще видите още:

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Бедняк, милионер и … пак бедняк – какво се случи със социално слабото семейство, получило хиляди от НОИ заради грешка?

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В годината на наводненията – очите, които видяха бедствията… – разговор с кореспондентите на Нова.

Ексклузивно: певицата Мария готви за Коледа и … за сватбата си.

Гледайте „Събуди се” в неделя от 7.00 ч. по Нова.