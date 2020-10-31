Гледайте публицистичното шоу от 16.00 ч. по NOVA

Ексклузивно: да живееш в COVID отделение. Репортерът Благой Цицелков за ужаса, който не виждаме. 

Заразата между нас. Как се променя COVID-19.? На вашите въпроси отговаря акад. Богдан Петрунов.

Кога учениците се връщат в клас? Отговорът от образователния министър Красимир Вълчев.

Отново в час? Будителят от малкия екран: телевизионната легенда Димо Падалски за знанието и безхаберието.  

Америка преди изборите. На живо от Вашингтон. 

Да впечатлиш Дейвид Линч. Иво Димчев пред Мариян Станков - Мон Дьо.

Нови разкрития за злоупотреби в болницата във Велинград. 

Гледайте публицистичното шоу тази неделя от 16.00 ч. по NOVA

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