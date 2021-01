В деветия сезон на „Като две капки вода” All Stars, който започва на 22 февруари от 20:00 ч. по NOVA, зрителите ще видят познати лица – много добри артисти, които са се справяли през изминалите сезони изключително добре.

В предизвикателството на шоуто за преобразявания отново ще се впуснат Поли Генова, Азис, Софи Маринова, Фики Стораро, Михаела Маринова, Рафи Бохосян, Милица Гладнишка и Къци Вапцаров. Битката ще е сериозна.

Кои са участниците в деветия сезон на „Като две капки вода” – All Stars

„Аз съм изключително благодарна на подготовката, която ми даде самото шоу, която протичаше в момент, когато аз се подготвях за „Евровизия” през 2016 г. Подготовката през целия сезон те поддържа в една невероятна форма. Това ми даде много увереност и много спокойствие, когато отидох в Стокхолм, за да представя България. Истината е, че нямам търпение отново да вляза в този ритъм”, споделя Поли Генова в „Здравей, България”.

Тя признава, че „Като две капки вода” за нея е истински различно преживяване, защото във всички формати, в които е участвала преди това е била вярна на себе си, а на сцената на шоуто трябва да избяга от образа, който е градила и да се превърне в някой друг. „Искам да изкажа специална благодарност на всички от екипа за грим, който се занимават с така наречения кино грим. Нашите специалисти са невероятни и с тях работят почти всички холивудски продукции, който пристигат тук, за да снимат”, подчертава Поли.

Поли Генова: Майчинството ме промени и ме научи на много уроци

Певицата признава, че обича предизвикателствата и би искала да й се падат образи, които са далеч от нея. „Както обикновено, внимавам какво си пожелавам, но със сигурност битката ще е жестока”, допълва с усмивка тя.

Поли Генова сподели и за успехите, които има последната й песен Last Night, която се завъртя по MTV. Тя разказва, че този път специално са потърсили нейния екип, за да парчето има разпространение по всички платформи на музикалната телевизия. „Доколкото аз знам до момента не е имало българска песен, която да се върти по MTV Hits, което се излъчва в Великобритания, САЩ и Австралия. Почти сме завладяли земното кълбо”, споделя щастливата изпълнителка.

Екипът, с който е създадено парчето, е същият, с който певицата е работила по предишната си успешна песен How We End Up. Според нея именно екипът в причината за успеха, който има.

Какво още сподели тя за предстоящото си участие в „Като две капки вода” – All Stars и за успехите й в музикален план – гледайте във видеото от „Здравей, България”.