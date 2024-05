„Не съм си представял такава енергия и любов от хората. Благодаря от сърце на всички!“ сподели победителят, минути след като получи приза за най-добър имитатор в дванадесетия сезон на формата. Той получи и голямата награда чисто нов автомобил Ford Puma.

Почетното второ място зае Християна Лоизу, на трето застана Наско, а на четвърто се нареди актьорът Иво Аръков.

Тази вечер по време на грандиозния финал на шоуто осемте звездни участници от сезон 12 излязоха за последно на сцената на най-доброто шоу за имитации в зала „Арена София“ пред повече от 10 000 души, за да се борят за любовта на зрителите, които ще определят големия победител. За титлата „Най-добър имитатор“ финалистите избраха сами своите образи.

Във финалната битка за приза „Най-добър имитатор“ предимство с по две точки имаха първите петима в класирането - Владимир Зомбори, Наско от Б.Т.Р., Християна Лоизу, Иво Аръков и Елена Атанасова.

Влади Михайлов, Рафи и Етиен Леви откриха бляскавия спектакъл с едно от емблематичните парчета на дуета Дони и Момчил „Ближи си сладоледа“, създадено по време на студентските им години. Любопитен факт за песента е, че клипът към нея е заснет при минусови температури, обратно на горещото лятно настроение, което носи.

Продуцентът на шоуто за преобразявания Маги Халваджиян приветства публиката в препълнената зала „Арена София“. „Вярвам, че както сме се събрали тук, за да се забавляваме заедно, така можем да сме заедно в живота и да превърнем България в едно по-прекрасно място за живеене. Голямото шоу иска голяма зала, а това ще бъде един много различен финал. Вие всички тук сте номер 1!“, сподели той.

Не по-малко впечатляваща бе появата на журито и водещите на „Капките“. Геро и Любо Киров вдигнаха публиката на крака с култовото парче „Има ли цветя“, чийто римейк, дело на Moreno и Любо Киров, се превърна в суперхит през 2023 г.

Веселин Маринов и Рачков взривиха сцената с неочаквания си дует и майсторското изпълнение на мега хита на любимия изпълнител на поколения българи „Малка жълта рокля“.

Първа от участниците на сцената излезе ослепителната Джулиана Гани в образа на ексцентричната звезда с трагична съдба Ейми Уайнхаус - един от големите музикални таланти, изгубили живота си едва на 27 години. Джулиана избра да изпълни хитовата й автобиографична песен Rehab, с която разчувства силно публиката и журито. „Това е форматът, който ме извади от зоната на комфорт. Ейми е много различна на сцената и в живота, затова избрах точно нея. Оставам с прекрасни чувства от участието си в шоуто.“

„Нямам думи, жестоко ти се получи!“, отсече Фънки.

„Ти носиш огромен талант, браво Джулка!“, сподели Хилда Казасян.

Поп фолк фурията Мария разгорещи страстите в зала „Арена София“ като влезе в обувките на богинята на балканската музика с безброй концерти по целия свят Цеца Величкович и изпя хитовото парче „Забранени град“.

„Ще ми липсва магията на „Капките“, които нямат аналог. За нашия жанр тя е най-успялата и добрата. Песента е лична изповед, която намирам в себе си. Искам да я дам на себе си и на публиката!“, категорична бе Мария. "Обичам ви! За мен беше чест!"

„Беше неотразима, настръхнах!“, даде оценката си Фънки.

„Мария, беше много силно твоето изпълнение! С участието ти в „Капките“ ти показа, че можеш да пееш всичко!“, допълни Веско Маринов.

Панайот Панайотов се преобрази в един от пионерите на рокендрола, влиятелния американски певец и музикант Рой Орбисън и изпълни най-големия му хит – песента от емблематичния филм „Хубава жена“, в който участват Ричард Гиър и Джулия Робъртс. За първи път Oh, Pretty Woman е записана през 1964 г. и три седмици оглавява Billboard Hot 100. Песента се изкачва на първо място в класациите на всички страни по света. Още същата година са продадени 7 милиона копия.

„Избрах песента неслучайно. Всяка жена носи в себе си магичност и реших да я посветя на всички дами! Това е и любимата песен на съпругата ми“, сподели най-опитният участник в сезон 12 на "Капките".

„Впечатлена съм от вас, господин Панайотов, с цялата сериозност и отношение към всеки образ. Поздравявам ви за цялото участие и подхода ви!“, даде оценката си Хилда Казасян.

„Пожелавам си да имам енергията, която има той на тази възраст. Той се завърна на сцената на големия шоубизнес в България“, допълни Любо Киров.

Актрисата Елена Атанасова бе неузнаваема в образа на нежната половинка от дуета Елица и Стунджи, чиято песен „Вода“ донесе пето място на България в престижния музикален конкурс „Евровизия“ през 2007 г. В образа на Стунджи на сцената до нея излезе Ники Станоев.

„Цялото предаване се прави с много любов. Ще запомня трепета преди да изляза на сцената. Тази песен носи огромен емоционален заряд за мен!“

„През целия сезон вложи много внимание към детайла, а с тази енергия днес се почувствах на истинска „Евровизия“, сподели Хилда.

Иво Аръков избра да изпълни един от най-големите хитове популярната американска банда от Лас Вегас Imagine Dragons Believer, създала три от най-добрите рок песни на десетилетието според Billboard – Believer, Thunder и Radioactive.

„Боря се най-вече за сърцата на зрителите“, каза актьорът пред Геро преди да излезе на сцената в образа на вокала на групата Дан Рейнолдс.

„Вярвам в позитивната енергия и вярвам, че по-доброто за всички нас предстои. Вярвайте и вие! Вярвам в чудесата и благодаря на всички!“

В напреднала бременност Християна Лоизу излезе облечена в традиционна родопска носия и извиси глас като българската народна певица Валя Балканска. С много чувство тя изпя песента „Излел е Дельо хайдутин“, включена през 1977 г. в Златната плоча на „Вояджър” и изпратена с американските космически апарати „Вояджър 1” и „Вояджър 2” като послание от Земята до далечния космос.

„Капките“ ми помогнаха да се преоткрия като човек и като артист. Избрах Валя Балканска, защото песента много ме завладя от първия път, в който я чух.“

„Цялото ви участие беше много силно, а тази вечер беше апогея на Вашия талант“, даде оценката си Веско Маринов.

Рокаджията Наско от Б.Т.Р. избра едно от любимите парчета на феновете на твърдия звук Fear of the Dark на една от най-успешните световни хевиметъл групи Iron Maiden и атакува сцената в обувките на хеви метъл иконата Брус Дикинсън.

„За мен беше чест и привилегия да участвам в 12 сезон на „Капките“. Всички образи, които ми се паднаха, бяха големи звезди. Крайно време е да се върна към моя начин на пеене с парчето на Iron Maiden.“

„Самият факт, че продуцентите успяха да те привлекат за участие, е привилегия.“, сподели Веско Маринов.

Феноменално талантливият актьор Владимир Зомбори вдигна публиката на крака с невероятното изпълнение на песента на легендата Фреди Меркюри The Show Must Go On, записана в болничното му легло, но предваваща цялата енергия, която носи в сърцето си до последен дъх.

„Много хора не знаеха, че ме има, а вече все повече любопитство проявяват към мен като творец. Избрах тази песен като послание, към екипа и колегите ми. Защото ние си тръгваме дори метафорично, но шоуто остава!“

„С огромното ми уважение към всички, но мисля, че ти ще спечелиш тази вечер“, сподели Любо Киров.

„Хареса ми отношението ти и това, че ти излъчваше Фреди!“, допълни Фънки.

След като зрителите на NOVA дадоха своя глас 4 от участниците продължиха напред към големия финал – Християна, Наско, Зомбори и Иво Аръков.

„Тази вечер написахме история. Никога досега телевизионно предаване не е излъчвано на живо пред 11 хиляди души. Това е магията на телевизията. Благодаря на хората, които оставиха сърцето си в този сезон. Благодаря и на журито и на водещите. Лудостта на Геро и Рачков прави шоуто толкова велико“, сподели продуцентът Маги Халваджиян.