В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме иск за родителски права на чехкиня, която от половин година не е виждала 3-годишната си дъщеря. Детето се отглежда от бабата и дядото по бащина линия.

Подробности очаквайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.