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Гледайте предаването в неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме иск за родителски права на чехкиня, която от половин година не е виждала 3-годишната си дъщеря. Детето се отглежда от бабата и дядото по бащина линия.
Подробности очаквайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.